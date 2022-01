Kazakhstan : une situation chaotique au sein du pays

L'augmentation du prix du gaz a nourri la colère des habitants du Kazakhstan. Au cœur d'Almaty, capitale économique du pays, l'armée du pouvoir s'est déplacée sur la place de la République. Le calme semble être revenu. Dans la même journée, le 5 janvier, au même endroit, une dizaine de manifestants ont été tués par balle et au moins 18 morts parmi les forces de l'ordre. Au petit jour, la ville porte encore les stigmates des dernières heures avec les carcasses de voitures dans les rues et les douilles qui jonchent le sol.



L'inquiétude européenne

Mercredi 5 janvier, le régime aurait pu tomber. Pour stopper ce mouvement populaire, le président du pays a demandé de l'aide à Moscou et aux pays alliés. Des troupes aéroportées et des colonnes de chars ont pris dès ce matin la direction du Kazakhstan. "Grande inquiétude quant à l'évolution de la situation au Kazakhstan. Les droits et la sécurité des civils doivent être garantis. L'aide militaire extérieure rappelle des situations à éviter. L'Union européenne est prête à apporter son soutien pour faire face à cette crise", rapporte Josep Borrel Fontelles, le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.