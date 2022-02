Guerre en Ukraine : la Russie "limite" l'accès à Facebook, accusé de censurer les médias russes

Le gendarme des communications russe a dit "limiter l'accès" à Facebook depuis vendredi 25 février, accusant le réseau social américain de censurer des médias russes et de violer les droits humains et des citoyens russes. "En conformité avec la décision du Procureur général à l'égard du réseau social Facebook, à compter du 25 février, Roskomnadzor adopte des mesures pour limiter son accès", a déclaré l'agence Roskomnadzor, sans préciser la nature des limitations.

Le régulateur russe reproche au géant américain d'avoir restreint les comptes officiels sur sa plateforme de la chaîne russe Zvezda, liée au ministère de la Défense, de l'agence de presse publique Ria Novosti et des médias russes en ligne Lenta.ru et Gazeta.ru.

Confirmation de Meta

"Roskomnadzor a demandé à l'administration de Meta de lever les restrictions imposées par Facebook aux médias russes et d'expliquer la raison de leur imposition. Les demandes ont été ignorées par les propriétaires du réseau social", a-t-il poursuivi.

Vendredi soir, le groupe Meta a confirmé que l'accès à Facebook et aux autres réseaux sociaux du groupe avait été restreint en Russie après que ses dirigeants ont refusé de cesser le "fact-checking", comme l'a assuré le vice-président de Meta, Nick Clegg.

Opposition récurrente avec les grands réseaux sociaux

Roskomnadzor a par ailleurs assuré avoir observé 23 "cas de censure" contre les médias et ressources internet russes par Facebook depuis octobre 2020. "Le Parquet, en consultation avec le ministère des Affaires étrangères, a décidé de reconnaître Facebook comme un réseau social impliqué dans la violation des droits humains et libertés fondamentales ainsi que des droits et libertés des citoyens russes".

La décision de Roskomnadzor intervient alors que la Russie a provoqué une crise géopolitique majeure en envahissant l'Ukraine jeudi matin. Elle s'inscrit aussi dans une série de mesures prises contre les grands réseaux sociaux par les autorités russes ces dernières années, souvent sous prétexte de protéger les mineurs et de combattre l'extrémisme.