Guerre en Ukraine : face à la Russie, quelles sont les initiatives mises en place pour aider les Ukrainiens ?

Les images ont fait le tour du monde. Depuis le jeudi 24 février à l’aube, l’armée russe attaque l'Ukraine. Des combats et bombardements ont lieu sur une grande partie du territoire, y compris la capitale Kiev, sans épargner les zones habitées. De nombreux civils ont fui, tentent de le faire ou se sont réfugiés sous terre, notamment dans les métros des grandes villes.



Afin d’aider les Ukrainiens, ainsi que les médias locaux, des actions et des collectes de fonds s'organisent en France et au niveau international. Franceinfo vous propose une liste des principales initiatives.

Le Comité international de la Croix-Rouge est présent en Ukraine. Selon son site internet, il "s’emploie à subvenir aux besoins urgents des habitants en leur fournissant des secours de première nécessité, des articles médicaux et d’autres services essentiels". Vous pouvez faire un don en ligne.

Care est une autre ONG internationale. L'association a mis en place une cagnotte spécifique pour les civils ukrainiens, visant à apporter de la nourriture, de l’eau, des kits d'hygiène ou encore un soutien psychosocial. Elle donne la priorité aux femmes, aux familles et aux personnes âgées. La collecte de dons se fait également en ligne (en dollars, lien en anglais).

Dans les Pyrénées-Orientales, l’association Alliance Occitanie Ukraine organise des convois de matériel médical. "Nous avons besoin de pansements, compresses, perfusions, même si la date de péremption est dépassée. Mais aussi de produits alimentaires et de vêtements" détaille le trésorier de l’association à France 3 Occitanie. Une cagnotte a aussi été créée pour récolter les dons.

Anjou-Lviv est une association humanitaire franco-ukrainienne du Maine-et-Loire, en lien avec une école de danse située à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Comme le relate Ouest France, elle se mobilise pour venir en aide aux familles ukrainiennes : des membres de l'association se disent prêts à accueillir des réfugiés, et ils espèrent pouvoir envoyer du matériel et de l’argent en Ukraine. Elle n'a pas ouvert de collecte, mais peut être contactée via ses coordonnées sur son site.

The Kyiv Independant est un site d'information anglophone ukrainien, fondé par d'anciens journalistes du Kyiv Post, qui disent avoir été licenciés pour avoir défendu leur indépendance éditoriale. Ce jeune média a appelé aux dons sur Twitter et lancé une cagnotte (en livres britanniques, lien en anglais) afin de pouvoir continuer à couvrir le conflit.

