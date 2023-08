Mort annoncée de Prigojine : Wagner est décapité

Les autorités russes ont confirmé qu’Evguéni Prigojine se trouvait bien dans l’aéronef qui s’est crashé, mercredi 23 août, en Russie. Son second, Dmitry Outkine, était également présent.

Evguéni Prigojine était-il un homme en sursis depuis sa mutinerie, en juin ? Après ce coup de force, dans un deuxième temps, Vladimir Poutine avait pardonné Evguéni Prigojine. Il avait dit que ces hommes auraient le choix de retourner dans l’armée régulière ou à la vie civile. On s’attendait à ce que les choses évoluent plutôt dans un sens favorable pour Evguéni Prigojine. Mercredi 23 août, son avion s’est crashé en Russie.

Vladimir Poutine engagé dans une opération pour restaurer son autorité

Le numéro 2 de Wagner, Dmitry Outkine, un homme très important dans le dispositif du groupe de mercenaires, parce que c’est lui qui dirigeait les opérations en Afrique, était également dans cet avion. Wagner est donc décapité. Et on a appris deux heures avant qu’un général dans l’armée russe, le général Sourovikine, qui avait plus ou moins soutenu ce coup de force, avait été, lui, purement et simplement limogé. Le signal est clair : on ne s’oppose pas au chef. Vladimir Poutine est engagé dans une opération pour restaurer son autorité. On l’a vu se multiplier dans des opérations publiques tout l’été. Le coup de force de Prigojine avait écorné son autorité, sa mort remet les pendules à l’heure, explique Etienne Leenhardt, rédacteur en chef du service étranger de France Télévisions.