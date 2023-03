Groupe Wagner : des hackers dévoilent les ramifiations des activités d'Evgueni Prigojine

Au-delà du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine a rassemblé près de 400 entreprises au sein de sa holding, Concord Group. C'est une fuite de données orchestrées par des hackers anonymes qui a permis de remonter le fil de ces activités.

Le groupe Wagner est à la manœuvre en Ukraine, notamment dans l'offensive sur Bakhmout dans le Donbass. Mais les activités de Wagner et de son patron Evgueni Prigojine s'étendent bien au-delà de l'Ukraine. Le média en ligne russophone Dossier Center, un média d’opposition fondé par le dissident Mikhaïl Khodorkovskia recueilli une véritable mine d'informations sur la galaxie Prigojine. Plus d’un million de documents internes, les WagnerLeaks, ont été récupérés par un groupe de pirates informatiques anonymes et notamment exploités par Dossier Center, et ils permettent de mesurer l'ampleur des activités et de l'influence d'Evgueni Prigojine.

Et c'est un vrai petit empire qui se dessine. Les sociétés gérées par Evgueni Prigojine incluent bien sûr le groupe Wagner, la société militaire privée bien connue active en Ukraine, en Libye ou en Centrafrique, mais aussi des médias en ligne, des mines d'or ou de diamants, des entreprises d'extraction d'hydrocarbures, des sociétés de consultants ou d'ingénierie politique, une usine à trolls, des restaurants, des hôtels, une chocolaterie, une boucherie industrielle ou des stations de lavage auto auxquelles il faut rajouter des sociétés écrans, sans doute utilisées pour continuer à commercer en Occident malgré les sanctions internationales. En tout, près de 400 entreprises, toutes administrées de manière assez centralisée par une holding, Concord Group.

Le collectif de hackers anonymes qui a mis la main sur la comptabilité et les échanges de Concord Group les a transmis à quelques médias européens, dont Dossier Center, qui en a publié une partie le 18 mars (site en russe). On y apprend entre autres que tous les employés de Prigojine, y compris les serveurs de ses restaurants, passent un test au détecteur de mensonges avant l'embauche. Nombreux sont les employés qui transitent d'une structure à l'autre. Par exemple, un informaticien peut tour à tour gérer une partie de l'usine à trolls de Saint-Pétersbourg, l’Internet Research Agency, puis organiser une campagne politique à l'étranger avant d'établir la double comptabilité d'une entreprise russe. Bref, ces documents décrivent l'organigramme et les comptabilités d'une véritable holding mafieuse internationale.

Des données peu sécurisées

Ces documents, y compris les plus compromettants, sont assez mal protégés. Les employés de Prigojine multiplient les imprudences. Les combattants du groupe Wagner, par exemple, adorent toujours autant se faire photographier ou se photographier en armes dans des lieux parfaitement identifiables où ils sont partis se battre. Et ils continuent de partager ces images avec leurs proches sur des réseaux sociaux parfaitement ouverts. D'autres employés envoient des documents avec en pièce jointe des listes comptables d'opérations de corruption par simple email non crypté.

Dossier Center publie également les mots de passe de messagerie interne de certains employés. Au passage, ces mots de passe tels que qwerty1488, putin1488 ou zadida1488 ne laissent guère de doute quant à l'orientation politique des employés de Prigojine. Le chiffre 1488 (ou 14/88) est, en effet, fréquemment employé dans les milieux suprémacistes blancs ou néo-nazis.

Détail curieux, les comptabilités, y compris celle d'actes de corruption, sont très précises, incluant par exemple les sommes payées à tel ou tel politicien en Russie ou ailleurs. Explication possible raison à ce souci du détail comptable : c'est la manière de faire des entreprises criminelles les mieux organisée, craignant évidemment les détournements en interne. Leur argent est toujours scrupuleusement comptabilisé. Mettre la main sur ces comptabilités est un véritable filon.