Feuilleton : le monde à l'heure russe (5/5)

Comme le veut la tradition en Russie, les lycéens se retrouvent en fin d'année pour faire la fête avant de passer, quelques jours plus tard, l'équivalent du baccalauréat. À 17 ou 18 ans, certains ont une idée très précise de ce qu'ils souhaitent faire. L'un dans l'armée, l'autre dans l'enseignement... La ville dans laquelle ils vivront demain ne ressemble déjà plus à celle dans laquelle ont vécu leurs parents.

Un quartier d'affaires sort de terre

À l'ouest de la capitale, des logements, des commerces et immeubles de bureaux sont sortis de terre en quelques années. Sur les chantiers, des ouvriers venus d'Asie Centrale ou de Turquie. Les promoteurs ont l'ambition d'y créer l'ensemble le plus luxueux de la ville, sa sécurité garantie 24 heures sur 24. Les prix oscillent entre 4 000 € et 6 000 € du mètre carré. Près de la moitié des 1300 appartements de la première tour auraient déjà été vendus.

