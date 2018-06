Feuilleton : le monde à l'heure russe (4/5)

Depuis qu'elle a 8 ans, Nina ne vit que pour la danse. Elle l'a d'abord pratiqué en Italie, son pays natal, puis en France. Elle est désormais depuis deux ans à l'Académie de chorégraphie de Moscou où elle est pensionnaire. C'est l'une des écoles les plus réputées et les plus exigeantes au monde. L'académie accueille plus de 700 élèves dont une centaine d'étrangers. Pour les Russes, l'enseignement est gratuit, pour les autres, c'est 20 000 € par an.

Une tradition d'excellence

Pour le bonheur de Nina, sa mère, qui est professeur d'Histoire de l'art en Italie, est prête à tous les sacrifices. On enseigne pas que la danse dans cette académie, c'est toute une culture qu'Irina et les autres professeurs veulent inculquer à leurs élèves quelque soit leur nationalité. Une tradition d'excellence transmise de génération en génération depuis près de 250 ans. Entre deux cours, les élèves s'échauffent, rare sont les moments de détente. Cette passion, ces élèves vont l'exprimer dans un théâtre devant un vrai public. La danse en Russie est bien plus qu'un divertissement, c'est le reflet de l'âme de tout un peuple.

