Eurozapping : les fêtes de fin d'année menacées au Royaume-Uni ; tensions entre communautés au Kosovo

C. Weill-Raynal, D. Fuchs

Les Britanniques privés de cadeaux de Noël ? Le port de Felixtowe est au bord de la congestion. Ce blocage est dû à la pénurie de chauffeurs routiers. Il en manque près de 100 000 au Royaume-Uni. En conséquence, les entrepôts sont saturés et le trafic de fret paralysé dans les deux sens. Plusieurs cargos n'ont pu être déchargés et ont dû se dérouter vers les ports de Belgique ou des Pays-Bas.

Poutine tacle les Européens

Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid sur la crise du gaz. À Moscou, le président russe a assuré qu'il était prêt à accroître ses livraisons de gaz autant que le souhaiteront les pays demandeurs, mais il a rejeté la responsabilité de la crise sur les Européens : "La hausse du prix du gaz en Europe est une conséquence de la pénurie d'électricité et non l'inverse".

Regain de violence au Kosovo. Des policiers kosovars et des civils serbes ont été blessés lors d'affrontements à Mitrovica, ville divisée entre secteurs serbe et albanais. Le ministre de l'Intérieur a estimé que les incidents n'avaient pas de caractère ethnique. Plus de vingt ans après l'accession à l'indépendance du Kosovo, la situation y demeure tendue entre communautés.