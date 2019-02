Environnement : de la neige noire en Sibérie

Depuis plusieurs semaines, en Sibérie (Russie), la neige qui tombe dans certaines villes est recouverte d'une pellicule noire. "Ma fille jouait ici hier et ses gants bleus sont devenus noirs", explique un père de famille. Les habitants pointent donc du doigt les cheminées d'une usine à charbon, dont l'un des filtres serait détérioré. "Nous vérifions nos émissions constamment, nous filtrons tout, mais nous ne pouvons pas ramasser la poussière de charbon dans les rues", estime Anatoly Volkov, directeur général de l'usine.

2,5 millions d'habitants concernés

Dans cette région du Kuzbass, plusieurs villes sont malgré tout touchées par les activités du charbon et un accord serait signé pour reloger certains riverains aux frais des entreprises. Le territoire de Sibérie est l'un des plus grands producteurs de charbon au monde et plus de 2,5 millions d'habitants seraient concernés par cette pollution.

