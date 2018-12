En Sibérie, un marché en plein air par -40 degrés

Avec -40 degrés au mercure, l'hiver est déjà bien installé à Yakoutsk en Russie. Mais il en faudrait plus pour décourager les habitants. À la périphérie de la ville, un marché en plein air est ouvert tous les jours. Ici on vend surtout de la viande et du poisson et les produits sont tous durs, car extrêmement gelés. Le marché fermier de Yakoutsk a ouvert ses portes en 1996, quelques années après l'effondrement du régime communiste. Si la viande provient des environs, le poisson vient souvent de très loin, des rives de l'océan Arctique.

"Les gens quand ils grelottent ne prennent pas le temps de marchander"

Avec la crise économique qui sévit en Russie, les clients se font plus rares. Mais le froid n'est pas un handicap pour le commerce. "On vend bien plus vite, parce que les gens quand ils grelottent ne prennent pas le temps de marchander", indique un commerçant. À Yakoutsk, le poisson se consomme cru, sans attendre qu'il dégèle.

