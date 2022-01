Crise ukrainienne : l'Europe pourrait se fournir auprès du Qatar, l'un des principaux producteurs de gaz au monde

J. Gasparutto, C. Vanpée, C. Esnault, B. Catrice

Le sort de l'Ukraine était au cœur d'une réunion à Paris, mercredi 26 janvier, avec des représentants de la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Les Européens tentent d'éviter une guerre et de se fâcher avec leurs voisins russes, leur premier fournisseur de gaz.

Elle est aujourd'hui, le principal fournisseur des Européens. Et grâce au gaz, la Russie engrange chaque année des dizaines de milliards d'euros. Stopper les importations pourrait priver Moscou de cette manne financière. Les pays de l'Est restent très dépendants, couper les vannes ne serait pas sans conséquence.



Gaz naturel liquéfié



Où trouver du gaz en dehors de la Russie ? L'Europe se fournit déjà en Norvège et en Algérie, mais les capacités restent limitées. Elle pourrait donc se tourner vers le Qatar, l'un des principaux producteurs de gaz au monde. Et les États-Unis pourraient jouer les entremetteurs. Une rencontre entre Joe Biden et l'émir du Qatar est prévue lundi 31 janvier. Mais entre le Moyen-Orient et l'Europe, il faudrait surtout importer du gaz naturel liquéfié. Les experts restent partagés, privilégiant la diplomatie avant de prendre de telles décisions.