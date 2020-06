Climat : record de chaleur dans le nord de la Russie

La Iakoutie, en Siébrie orientale, est la région habitée la plus froide du monde. Mais la ville de Verkhoïansk a enregistré samedi 20 juin un record de chaleur à 38°C. Du jamais-vu pour une ville située au nord du cercle polaire. La région a déjà connu des vagues de chaleur, mais jamais aussi intenses et jamais aussi longues.

+5°C en 2020 les cinq premiers mois

D’après Greenpeace, les incendies en Russie ont déjà détruit l’équivalent de la superficie de la Grèce cette année et la saison vient à peine de débuter. "Cela fait déjà dix jours qu’il y a un temps anormal : sec et très chaud. Le nombre de feux augmente et comme ces régions sont très éloignées, il est très difficile d’envoyer des sapeurs-pompiers et des avions", témoigne Iouri Varakine, du centre météorologique russe. 2020 a déjà été particulièrement chaude dans toute la Russie : 5°C de plus par rapport à la normale les cinq premiers mois, selon un chercheur américain.

