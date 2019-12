Climat : Moscou et l'ouest de la Russie connaissent un Noël sans neige

En Russie, la météo d'un mois de décembre normal n'est pas du tout au rendez-vous. L'hiver est particulièrement doux à Moscou, où les images d'il y a un an n'ont absolument rien à voir avec celle de 2019. Mardi 24 décembre, il faisait 7,5°C contre -5°C en moyenne à cette période. Sur le marché de Noël à deux pas de la place Rouge, on ne trouve que la fausse neige des décorations. "On voulait aller en Europe, et voilà, on a un hiver européen", plaisante une Russe.

De la neige à Nouvel An

Le blanc habituel a laissé place au vert des pelouses et les fleurs bourgeonnent inhabituellement. Dans le jardin botanique de la capitale russe, les crocus et les perce-neige, fleurs annonciatrices du printemps, sont devenus une attraction. "Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est qu'une grande quantité d'espèces a fleuri en même temps", explique le jardinier en chef des lieux, Anton Doubeniouk. Dans le parc Gorki, la patinoire ne résiste à la chaleur que grâce à un système réfrigérant. Les pistes de ski qui dominent Moscou sont désertes. Il fait trop chaud pour fabriquer de la neige artificielle. Le phénomène touche toute la partie européenne de la Russie jusqu'au village du père Noël russe, à 1 000 km au nord de Moscou. Les premières neiges à Moscou sont prévues pour mardi 31 décembre.