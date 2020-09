Biélorussie : des manifestants dénoncent des arrestations arbitraires

Les images d’arrestations de manifestants, à Minsk, en Biélorussie témoignent de la brutalité dont font preuve les forces de l’ordre. Les marches de femmes ne sont pas épargnées. Les personnes interpellées finissent pour la plupart dans un centre de détention devenu tristement célèbre. Devant, des proches cherchent à obtenir des nouvelles des détenus.



“Il est devenu injoignable ”

Parmi eux, une femme qui s’accroche à une lettre de recommandation envoyée par l’université de son fils. “On s’est appelé, parce que lui et moi on devait se retrouver devant un magasin. La communication a été coupée, puis il est devenu injoignable. Des amis m’ont dit qu’il avait été arrêté, raconte Svetlana Astanina. Personne ne dit rien, personne ne sort. On a des informations que grâce à des bénévoles.” Elle ne sait toujours pas ce qui est reproché à son enfant, ni s’il est en bonne santé.