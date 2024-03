"Il y a une volonté de la part de l'État islamique de porter la lutte contre la Russie", indique Ulrich Bounat, géopolitologue Durée de la vidéo : 5 min "Il y a une volonté de la part de l'État islamique de porter la lutte contre la Russie", indique Ulrich Bounat, analyste, géopolitologue et spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est Ulrich Bounat, analyste, géopolitologue et spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, est l'invité du 19/20 info week-end. (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - J.Benedetto France Télévisions 19/20 info franceinfo

Ulrich Bounat, analyste, géopolitologue et spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, est l'invité du 19/20 info week-end.

La soirée du vendredi 22 mars restera gravée dans les mémoires russes. Un attentat terroriste s'est tenu dans une salle de concert de la périphérie de Moscou et a fait 133 morts, selon un bilan provisoire. Peu après, l'attaque meurtrière a été revendiquée par l'État islamique. Ulrich Bounat, analyste, géopolitologue et spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, est l'invité du 19/20 info week-end. "Il y a pas mal de points de conflit entre l'État islamique et la Russie", expose le géopolitogue. Des tensions importantes

"L'État islamique a affronté la Russie sur plusieurs terrains, notamment en Syrie lors de la bataille de Palmyre ou encore au Sahel avec les interventions de Wagner au Mali", poursuit Ulrich Bounat. Ce dernier estime "qu'il y a une volonté de la part de l'État islamique de porter la lutte contre la Russie, qui est aussi un allié de l'Iran" mais également des talibans.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux