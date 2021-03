Russie : l'opposant Alexeï Navalny compare sa détention à la saga "Star Wars"

L'opposant russe Alexeï Navalny, qui purge une peine de deux ans et demi dans une colonie pénitentiaire, a comparé sa vie quotidienne de détenu à celle d'un Stormtrooper, les soldats impériaux de la saga Star Wars. Dans un message publié sur Instagram lundi 22 mars, l'opposant de 44 ans décrit sa routine matinale, qui commence par un réveil à 6 heures du matin suivi d'exercices physiques.

"Mais avant l'exercice, on écoute l'hymne national, précise-t-il. Imaginez ça, la zone autour des baraquements, la neige, des hommes en tenue de prisonnier noire, bottes et chapka de fourrure qui se tiennent dans l'obscurité les mains dans le dos, et un haut-parleur monté sur un mât retentit dans toute la zone : 'Sois glorieuse, notre libre Patrie'. Un vrai délice."

Une colonie pénitentiaire semblable à un "camp de concentration"

Vient ensuite un exercice de marche sur place que "tout le monde dans mon détachement appelle L'Empire contre-attaque". "A ce moment-là, j'imagine que je tourne le remake russe de La Guerre des étoiles où, au lieu des Stormtroopers impériaux, il y a des condamnés avec des sacs à dos et des ouchankas", ces chapkas de fourrure russes disposant de rabats pour les oreilles. "Défendant les intérêts de l'Empereur, les prisonniers de l'espace voyagent de planète en planète, réprimant les rebelles. Mais quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à 6h05 ils écoutent l'hymne, à 6h10 ils font leurs exercices", raille Alexeï Navalny.

C'est la deuxième fois que l'opposant publie un message depuis son arrivée dans la colonie pénitentiaire n°2 de Pokrov, à 100 kilomètres de Moscou. Une semaine plus tôt, il comparait son lieu de détention à un "camp de concentration". Alexeï Navalny a été arrêté à son retour de Russie en janvier, après plusieurs mois de convalescence en Allemagne où il se remettait d'un empoisonnement dont il accuse le Kremlin d'être responsable. Condamné à deux ans et demi de prison pour une affaire de fraude datant de 2014 (qu'il dénonce comme politique), il est visé par plusieurs autres procédures judiciaires.