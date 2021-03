Russie : la justice valide le refus d'enquêter sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny

Niet ! Un tribunal militaire de Moscou a rejeté lundi 22 mars une plainte d'Alexeï Navalny, qui accusait d'"inaction" les enquêteurs ayant refusé de lancer des investigations après l'empoisonnement de l'opposant en Sibérie l'année dernière. Une porte-parole du 235e tribunal militaire de garnison de Moscou a confirmé à l'AFP que la demande du principal détracteur du Kremlin, qui purge actuellement une peine de deux ans et demi de camp pénitentiaire, avait été rejetée.

Alexei Navalny n'était pas présent à l'audience et a refusé d'y prendre part par visioconférence depuis le camp pénitentiaire de Pokrov, à 100 km à l'est de Moscou, où il est détenu. Condamné à deux ans et demi de prison pour une affaire de fraude datant de 2014 qu'il dénonce comme politique, il est visé par de multiples autres procédures judiciaires.

Il a accusé les services de sécurité russes, le FSB, d'être à l'origine de son empoisonnement, sur ordre du Kremlin. La Russie a toujours balayé les appels occidentaux à une enquête, estimant au gré des versions qu'Alexeï Navalny n'a pas été empoisonné, mettant en cause des services secrets étrangers ou même l'hygiène de vie de l'opposant.