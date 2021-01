Russie : des perquisitions ont eu lieu dans les appartements de proches d'Alexeï Navalny à Moscou, affirme son équipe

La police russe a multiplié les enquêtes et les perquisitions visant l'opposant russe Alexeï Navalny et des proches, a indiqué son équipe mercredi 27 janvier, à quelques jours de nouveaux rassemblements contre le pouvoir. "On ne laisse pas mon avocat venir, on a brisé ma porte", a crié à la presse par sa fenêtre Ioulia Navalnaïa, l'épouse de l'opposant, dont l'appartement moscovite faisait l'objet d'une descente de police.

Une perquisition était également en cours dans les bureaux de l'organisation de l'opposant russe, le Fonds de lutte contre la corruption, a indiqué sur Twitter Lioubov Sobol, une de ses proches. Selon le directeur de cette organisation Ivan Jdanov, une troisième perquisition visait un autre appartement de l'opposant où se trouvait son frère.

D'après la même source, ces raids interviennent dans le cadre d'une enquête du ministère de l'Intérieur pour violation des "normes sanitaires" en vigueur à cause de l'épidémie de Covid-19, après les manifestations samedi. "Il a été établi que les organisateurs et les participants aux manifestations non-autorisées avaient créé une menace de propagation du nouveau coronavirus", a indiqué le ministère de l'Intérieur avant les perquisitions. Le ministère affirme que des personnes infectées ont manifesté à Moscou.