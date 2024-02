Mort d'Alexeï Navalny : la mère de l'opposant dit avoir pu voir le corps de son fils, mais accuse les autorités russes de vouloir l'enterrer "secrètement"

Après cinq jours d'attente, Lyudmila Navalnaya a enfin pu voir le corps de son fils. Dans une vidéo publiée jeudi 22 février, la mère de l'opposant russe Alexeï Navalny dit avoir été autorisée à pénétrer dans la morgue où se trouve sa dépouille, mercredi soir.

En revanche, elle accuse les autorités russes d'exercer des pressions contre elle pour enterrer son fils "secrètement". "Ils me font du chantage (…), ils veulent que tout soit fait secrètement, sans cérémonie, ils veulent m'emmener aux confins d'un cimetière, près d'une tombe fraîche, et me dire 'ci-gît ton fils'. Je ne suis pas d'accord avec cela", déclare Lioudmila Navalnaïa dans une vidéo d'une minute et trente-cinq secondes diffusée par l'équipe de l'opposant sur les réseaux sociaux.

"Si je ne suis pas d'accord avec un enterrement secret, ils disent qu'ils feront quelque chose avec le corps de mon fils (…) et que le temps joue contre moi, car le corps se décompose", raconte-t-elle aussi. La mère de l'opposant russe souhaite que l'enterrement de son fils soit public, afin que ses soutiens puissent lui dire "un dernier au revoir".