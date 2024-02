Mort d'Alexeï Navalny : "J'ai peur pour la vie de mon mari", témoigne Evgenia Kara-Murza, femme d'un opposant russe emprisonné

"Je vais me battre pour lui et pour tous mes compatriotes qui sont en prison aujourd'hui, parce que ce sont les visages de la Russie démocratique", affirme sur France Inter Evgenia Kara-Murza.

Comme Alexeï Navalny, dont on a appris la mort vendredi dernier à 47 ans, l'opposant politique russe Vladimir Kara-Murza est incarcéré dans une colonie pénitentiaire en Sibérie, après avoir été condamné à 25 ans de prison en avril 2023. "J'ai peur pour la vie de mon mari", témoigne ce lundi sur France Inter sa femme Evgenia Kara-Murza.

Âgé de 42 ans aujourd'hui, il a lui aussi réchappé à plusieurs tentatives d'empoisonnement, en 2015 et 2017, avant d'être finalement condamné par la justice russe pour haute trahison après ses critiques publiques de l'invasion en Ukraine. "Mon mari est en isolation complète depuis le mois de septembre de l'année dernière. Il est dans une cellule à une personne, cellule de punition, en fait dans une colonie pénitentiaire soi disant 'à régime spécial'. C'est le niveau le plus strict dans le système pénitentiaire en Russie", explique-t-elle.

"Alexeï était un héros"

L'état de santé de Vladimir Kara-Murza "se détériore aussi", dit-elle, car il est comme tous les prisonniers politiques, "sujet à des tortures physiques, psychologiques" en isolement, avec très peu de contacts humains. "J'ai peur pour la vie de mon mari depuis 2015, quand il a survécu à son premier empoisonnement. Et depuis, je dors avec mon téléphone à côté parce que j'ai toujours peur de recevoir ce coup de téléphone. C'est affreux", témoigne Evgenia Kara-Murza, qui se trouve actuellement réfugiée aux Etats-Unis avec ses enfants.

"Il y a très peu de mots qu'on peut dire à ses enfants pour les rassurer dans une situation pareille. Ce que je peux leur dire, c'est qu'Alexeï était un héros et que leur père aussi est un héros et que je vais me battre pour lui et pour tous mes compatriotes qui sont en prison aujourd'hui, parce que ce sont les visages de la Russie démocratique", souligne-t-elle.