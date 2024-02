Mort d'Alexeï Navalny : "C'était le courage fait homme" salue le député européen Raphaël Glucksmann

"Alexeï Navalny c'était le courage fait homme" salue le député européen Place Publique Raphaël Glucksmann sur franceinfo vendredi 16 février, après la mort de l'opposant russe. Il pointe Vladimir Poutine comme "seul et unique responsable" de sa mort et il ajoute : le président russe "est un assassin, un tueur et sa carrière politique est jalonnée de cadavres".

Selon les services pénitentiaires de la région de Yamal-Nenets (nord de la Russie), Alexeï Navalny est mort à 47 ans d'un malaise. Raphaël Glucksmann n'espère pas d'enquête : "Il n’y aura pas d’enquête indépendante, puisqu’il n’y a jamais eu de justice indépendante depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 1999".

L'auteur de "La grande confrontation : comment Poutine fait la guerre à nos démocraties" demande de mettre en place "ce que Alexeï Navalny avait demandé" : sa fondation anticorruption avait notamment proposé 6 000 noms russes à sanctionner pour corruption. Raphaël Glucksmann évoque également les 200 milliards d'euros d'actifs russes gelés par les pays du G7 et l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine, et localisés sur la plate-forme Euroclear, en Belgique. Le député interpelle le Parlement européen, afin de confisquer l’argent gelé : "Ayons le courage de saisir ces biens et de les affecter à l’aide à l’Ukraine, ça serait le meilleur hommage à rendre à Alexeï Navalny".