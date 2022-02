Eurozapping : sauvetage en Méditerrannée, Alexei Navalny devant la justice et sécheresse précoce en Espagne

En Italie, l’ONG SOS Méditerranée a secouru plusieurs migrants - dont des femmes et des enfants - à la dérive sur une embarcation de fortune. Les naufragés étaient partis de Lybie avec pour ambition celle de rejoindre l’Italie. L’an dernier, pas moins de 1500 migrants ont péri sur cette route migratoire.

En Russie, Alexeï Navalny a de nouveau comparu devant la justice. Le sort du principal opposant à Vladimir Poutine a également été évoqué à l’occasion de la rencontre entre le président russe et Olaf Scholz, le chancelier allemand. "En ce qui concerne Navalny, ma position est très claire. Sa condamnation est incompatible avec les principes d’un État de droit", a notamment affirmé ce dernier. Alexeï Navalny a toujours contesté les accusations portées à son égard.

Sécheresse précoce

En Espagne, il fait (très) chaud. Des paysages désertiques s’étendent à perte de vue en Catalogne et en Galice où il n’a quasiment pas plu depuis quatre mois. "Si ces conditions se poursuivent dans les semaines qui viennent, on va avoir un gros problème agricole. On ne pourra tous simplement pas irriguer les hectares de champs cultivés", alerte José Miguel Vinas, physicien et météorologue. Cette sécheresse précoce touche également le Portugal voisin.