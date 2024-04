Après la mort d'Alexeï Navalny, l'état de santé de l'opposant russe Oleg Orlov inquiète ses proches

L'opposant russe, Oleg Orlov, 70 ans, a été condamné à deux ans et demi de prison, fin février pour avoir publiquement dénoncé l'offensive en Ukraine.

A 70 ans, il avait choisi de ne pas quitter la Russie et de poursuivre la lutte pour les droits humains de l'intérieur. Les proches d'Oleg Orlov disent que son état de santé s'est détérioré ces derniers jours, et qu'il n'a pas accès aux soins. Les responsables de l'ex-ONG Memorial - interdite par le Kremlin et dont Oleg Orlov a été un des fondateurs - relaie ces inquiétudes.

D'après ses proches, Oleg Orlov a perdu une partie de l'audition ces derniers jours. Le septuagénaire, condamné fin février à deux ans et demi de prison pour avoir dénoncé publiquement l'offensive en Ukraine, a pris froid à cause des incessants allers-retours entre sa prison et le tribunal qu'un juge lui impose. Oleg Orlov attend parfois de longues heures dans les cellules du tribunal qu'on l'extrait pour pouvoir prendre connaissance de son dossier en vue de son procès en appel, que le pouvoir serait pressé de voir se terminer.

Aucune conversation privée avec son avocat

De fait, il ne mange quasiment pas de repas chauds, et il a pris froid au point d'avoir des problèmes d'audition. Vu qu'il rentre trop tard du tribunal tous les soirs, l'administration ne lui permet pas de voir un médecin, ce que dénoncent ses proches, tout comme le fait qu'il ne puisse avoir aucune conversation privée avec son avocat.

Le cas d'Oleg Orlov vient, une nouvelle fois, souligner la dureté des conditions de détention en Russie, après la mort d'Alexeï Navalny dans sa prison de l'Arctique. Les cas d'autres prisonniers politiques sont également inquiétant. Vladimir Kara Murza ou l'activiste Alexandra Skotchilenko sont régulièrement cités, tous les deux ont de lourds problèmes de santé, et n'ont pas ou peu accès aux soins.