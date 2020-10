Alexeï Navalny accuse Vladimir Poutine d'avoir commandité une tentative d'empoisonnement

Empoisonné, selon les autorités allemandes, par un agent neurotoxique, l'opposant russe est sorti du coma et poursuit sa convalescence en Allemagne.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

L'opposant russe Alexeï Navalny affirme auprès du magazine allemand Der Spiegel (en allemand), jeudi 1er octobre, que le président russe Vladimir Poutine est à l'origine d'une tentative d'empoisonnement à son égard, et il assure ne pas avoir peur.

"J'affirme que Poutine est derrière ce crime et je n'ai pas d'autres versions de ce qui s'est passé", a-t-il déclaré. Evoquant son intoxication, l'opposant explique : "On ne ressent pas de douleur, mais on sait qu'on va mourir."

Moscou dément tout empoisonnement

Alexeï Navalny a quitté la semaine dernière l'hôpital de Berlin dans lequel il a été soigné après avoir été pris d'un malaise le 20 août lors d'un vol entre la Sibérie et Moscou. Trois laboratoires européens ont conclu à son empoisonnement avec un agent neurotoxique de type Novitchok, conçu à des fins militaires à l'époque soviétique, et les capitales occidentales ont dès lors appelé la Russie à s'expliquer et à enquêter. De son côté, Moscou rejette toutes les accusations.

Mercredi, la Russie a accusé l'Allemagne de "provocation" après l'intervention de son chef de la diplomatie devant l'Assemblée générale de l'ONU, appelant notamment Moscou à "faire davantage pour clarifier cette affaire". La diplomatie russe a dénoncé des "élucubrations publiques" qui constituent pour Moscou "la poursuite d'une ligne ouvertement hostile antirusse de Berlin" et a accusé une nouvelle fois l'Allemagne de refuser de coopérer avec la Russie dans cette affaire.

La police russe a déclaré en août avoir lancé des vérifications préliminaires après l'hospitalisation d'Alexeï Navalny en Sibérie, se refusant à ouvrir une enquête criminelle officielle en disant ne pas disposer d'éléments suffisants accréditant la thèse de l'empoisonnement.