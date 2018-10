VIDEOS. Eminem, "Star Wars", 50 Cent... Des internautes détournent la danse de Theresa May

Ce n'est pas la première fois que la Première ministre britannique danse ainsi devant les caméras.

Theresa May a le groove dans la peau. Mercredi 3 octobre, la Première ministre britannique a réalisé quelques pas de danse lors de son arrivée sur scène au congrès du parti conservateur. En fond sonore : Dancing Queen, le classique du groupe Abba. Les internautes n'ont pas tardé à détourner cette séquence en modifiant la musique. Un compte Twitter a même été créé avec des dizaines de reprises.

50 Cent - PIMP pic.twitter.com/NtQysmFmOK — Theresa May Dancing to Stuff (@dancingtheresaM) 4 octobre 2018

Du rap américain, avec 50 Cent, à La Marche Impériale de Star Wars, en passant par la bande originale de la série américaine La Famille Addams, la chorégraphie de Theresa May semble pouvoir s'accorder avec une multitude de styles musicaux... Et ce n'est pas la première fois qu'elle danse ainsi devant les caméras. Le 28 août, elle s'était déjà "laissée aller à quelques pas dans une école" au Cap (Afrique du Sud), raconte Vanity Fair. Une expérience répétée quelques jours plus tard, le 30 août, à Nairobi (Kenya).

The Imperial March pic.twitter.com/fuJrehX2vw — Theresa May Dancing to Stuff (@dancingtheresaM) 3 octobre 2018