VIDEO. Avant de défendre le Brexit, Theresa May danse sur scène au son d'Abba (et ce n'est pas une première)

La Première ministre britannique a fait une entrée remarquée. Lors du congrès du Parti conservateur à Birmingham, mercredi 3 octobre, Theresa May est arrivée sur scène en dansant. Avec en fond sonore Dancing Queen, le classique du groupe Abba, elle a esquissé quelques pas avant de commencer son discours.

La presse britannique s'est empressée de commenter la scène et la danse de Theresa May est à la une des principaux quotidiens nationaux, comme le Guardian. "Zéro crédibilité", a titré le Daily Mirror : "Notre pays est en crise, les négociations sur le Brexit sont vouées à l'échec, le système de santé tombe en ruines... mais la Première ministre pense que quelques minutes avant un discours crucial, c'est le bon moment pour danser sur Abba", commente le journal.

May danse à la Une de la presse britannique mais pour le Daily Mirror elle a « Zero Credibility » pic.twitter.com/bW4NU8HqYm — Gilles Klein (@GillesKLEIN) 4 octobre 2018

Guardian front page, Thursday 4 October 2018: Back me on Brexit and I will end decade of austerity, pledges May pic.twitter.com/CCwrcvNQtA — The Guardian (@guardian) 3 octobre 2018

Que l'on apprécie son style ou non, ce n'est pas la première fois que Theresa May danse ainsi devant les caméras. Le 28 août dernier, elle s'était déjà "laissée aller à quelques pas dans une école" au Cap (Afrique du Sud), raconte Vanity Fair. Une expérience répétée quelques jours plus tard, le 30 août, à Nairobi (Kenya). A chaque fois, la Première ministre a subi les railleries des internautes et la critique de la presse.