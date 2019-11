VIDEO. "C'était extrêmement effrayant" : un homme abattu par la police après une attaque terroriste au couteau à Londres

Panique sur le London Bridge, à Londres (Royaume-Uni), vendredi 29 novembre. Vers 14 heures (heure de Paris), plusieurs personnes ont été blessées lors d'une attaque à l'arme blanche considérée comme un acte "terroriste" par la police. Sur des images tournées par le passager d'un bus, on voit que l'assaillant est maîtrisé par des passants et des policiers. Un homme s'écarte alors qu'il tient à la main ce qui semble être le couteau de l'auteur de l'attaque. Mais l'assaillant se débat. La police lui tire dessus et le tue. L'homme porte un dispositif explosif factice.

"C'était extrêmement effrayant, on ne savait pas quoi faire, témoigne une femme. Vous vous dites : 'Mais pourquoi y a-t-il encore des coups de feu à Londres ?'" Depuis notre bureau, on a entendu les coups de feu. On a regardé par la fenêtre, le pont était entièrement bouclé", raconte un homme.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a salué "la bravoure extraordinaire des passants". "C'est un symbole de ce que le pays a de meilleur", a déclaré le Premier ministre britannique. "Nous allons rester unis et déterminés face au terrorisme. Ceux qui cherchent à nous attaquer et nous diviser ne réussiront jamais", a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan, appelant les Londoniens à la "vigilance".