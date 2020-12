Test obligatoire pour les Français quittant le Royaume Uni : "les délais vont être courts" avant Noël, s'inquiète l'Union des Français de l’étranger

Seuls les résidants dont le test de dépistage du Covid-19 est négatif pourront rentrer en France. "Si on veut avoir des résultats dans la journée, on peut devoir payer jusqu'à 400 euros", indique Carole Rogers.

Le Premier ministre Jean Castex annonce mardi 22 décembre une "reprise limitée des flux de personnes du Royaume-Uni vers la France sous condition sanitaire de tests négatifs, sensibles au variant" du Covid-19."Les délais vont être courts", avant Noël pour les Français souhaitant quitter le sol britannique, s'inquiète sur franceinfo Carole Rogers, présidente de l’Union des Français de l’étranger au Royaume-Uni.

franceinfo : Quelle est votre réaction aux annonces du gouvernement ?

Carole Rogers : Depuis la décision d'arrêter les contacts avec les personnes venant du Royaume-Uni, il était clair que le test PCR allait être probablement obligatoire pour les Français. Mais les délais vont être courts avant le 24 décembre.

Cela sera-t-il faisable pour la plupart des 300 000 Français qui vivent au Royaume-Uni, en vue d’assurer leur retour auprès de leurs familles en France ?

Les vacances scolaires ont commencé vendredi, donc certains ont déjà pu partir. Mais il est clair que ça ne va pas être très facile à faire. En Angleterre, les tests doivent être faits par des structures privées. Si on veut avoir des résultats dans la journée, on peut devoir payer jusqu'à 400 euros. Normalement, c'est plus dans les 150 euros avec 48 heures de délai.

À défaut, un test antigénique de moins de 72 heures pour pouvoir repasser la frontière sera obligatoire à partir de minuit ce mardi soir. Que vous disent les familles ?

Il y a des familles qui doivent rester en Angleterre. Ils n'ont pas trouvé les moyens de rentrer en avion et en Eurostar. Les gens sont résignés, ils savent bien que c’est compliqué. Il y a de la colère parfois, car les mesures sont arrivées juste avant Noël.