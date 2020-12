Info franceinfo Variante du Covid-19 au Royaume-Uni : la France va instaurer l'obligation d'un test PCR pour ses ressortissants qui veulent revenir

La France va instaurer l'obligation d'un test PCR pour tous les Français qui souhaitent revenir sur le sol national depuis le Royaume-Uni, a appris franceinfo de source gouvernementale. Cela vaut pour les résidents comme pour les touristes qui ont été seulement passer des vacances sur place.

Les Britanniques qui résident en France de manière permanente pourront également revenir avec un test. Enfin cela concerne aussi les professionnels, comme les routiers. Pour les autres personnes, en particulier les citoyens britanniques, les frontières vont rester fermées. Pour l'instant, on ignore jusqu'à quand ces mesures vont rester en vigueur.

Ces mesures, qui visent à limiter la propagation de la nouvelle variante du Covid-19 détectée au Royaume-Uni, vont être annoncées par les services du Premier ministre à la mi-journée. Elles font suite à la suspension dimanche, par le gouvernement, des déplacements de personnes, y compris ceux liés aux transports de marchandises, en provenance de la Grande-Bretagne. Cette suspension était en vigueur pour une durée de 48 heures à partir de dimanche soir.

Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont entretenus lundi soir au sujet de la nouvelle variante du Covid-19 et des conséquences sur les déplacements entre les deux pays, avait appris franceinfo plus tôt dans la matinée.