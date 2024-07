Royaume-Uni : une dispute dans un avion vire à la bagarre générale

A. Bouleis, C. Madini, C. Génévrier, @RevelateursFTV

Une dizaine de passagers ont échangé des coups en plein vol Agadir-Londres, mercredi 10 juillet. Ces incidents se multiplient au Royaume-Uni, et sont souvent liés à l'alcool.

Les passagers d'un avion, plongés en plein cauchemar au-dessus des nuages. Des coups ont été échangés entre neuf personnes, et une autre a été placée sous oxygène, ce mercredi 10 juillet, à bord d'un vol Agadir-Londres. À l'origine de cette rixe, une simple dispute entre deux familles pour un échange de sièges. L'altercation s'est transformée en bagarre générale.

Un problème fréquent au Royaume-Uni

L'avion a été contraint de se poser à Marrakech, au Maroc, 36 minutes après son décollage d'Agadir. Il a ensuite fallu deux heures pour débarquer les fauteurs de troubles. Ce type d'incident est fréquent à bord de vols à destination du Royaume-Uni, où le nombre de problèmes liés à des passagers agités a triplé en trois ans.

Sur des vidéos, on peut voir un Britannique frapper ses voisins de siège, et un autre s'en prendre au pilote. En cause, bien souvent, des voyageurs alcoolisés. Kristina Galvydyte, hôtesse de l'air, confirme avoir souvent été "anxieuse" de travailler sur certaines destinations, "comme Ibiza, où les Anglais vont faire la fête et consomment de l'alcool".