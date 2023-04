Royaume-Uni : un responsable des éditions françaises La Fabrique dans le viseur de l'antiterrorisme

Le collaborateur de cette maison d'édition classée à gauche se rendait à la Foire aux Livres de Londres lorsqu'il a été arrêté lundi 17 avril.

Ernest Moret, chargé des droits étrangers de la maison d'édition française la Fabrique a été remis en liberté mardi 18 avril dans la soirée. Il avait été arrêté la veille à Londres (Royaume-Uni) alors qu'il se rendait à la Foire aux Livres de la ville. Cette interpellation a été réalisée dans le cadre de contrôles mis en œuvre par les autorités britanniques aux frontières du Royaume-Uni, a fait savoir la police métropolitaine de Londres, cité par le Guardian (article en anglais). Sa libération a été confirmée mercredi par le ministère français des Affaires étrangères, qui se refuse à tout commentaire.

Sa maison d'édition, connue pour des publications d'extrême gauche tout comme certaines œuvres de l'écrivain Alain Damasio, a vivement dénoncé cette arrestation. "Ernest a été interrogé pendant plusieurs heures et lui ont été posées des questions très troublantes : son point de vue sur la réforme des retraites en France, sur le gouvernement français, sur Emmanuel Macron, son avis sur la crise du Covid...", rapporte la maison d'édition dans un communiqué. "Il lui a été demandé de nommer les auteurs "antigouvernementaux" du catalogue des éditions", relate par ailleurs la Fabrique.

Mais Ernest Moret n'est pas "sorti d'affaire" pour autant, dénonce son employeur. "Son téléphone et son ordinateur professionnel ont été saisis et sont restés entre les mains de la police britannique qui vont en extraire toutes les données en vue de les analyser et de les exploiter. Plus grave encore, notre collaborateur est convoqué dans 4 semaines à Londres pour être présenté à la cellule antiterroriste britannique."