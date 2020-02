Royaume-Uni : un homme blessé à l'arme blanche dans une mosquée de Londres, un suspect arrêté

Un homme a été blessé à l'arme blanche dans la mosquée centrale de Londres (Royaume-Uni), également nommée mosquée de Regent's Park, annonce la police londonienne dans un communiqué (lien en anglais), jeudi 20 février.

La police londonienne est intervenue peu après 15 heures jeudi, rapporte-t-elle dans son communiqué.

Un témoin, qui qualifie l'assaillant de "terroriste raciste blanc", a publié des images de l'homme maintenu au sol par des policiers sur Twitter. D'après son tweet, l'assaillant est entré dans la mosquée à l'heure de la prière, et a blessé un homme, qu'il décrit comme le muezzin de la mosquée, au niveau du cou.

A racist white terrorist ran into Regents Park Mosque during Asr prayer today (late afternoon prayer) and stabbed the Muaddin in the neck. This is absolutely terrible. No muslim is safe in their places of worship!! #regentspark pic.twitter.com/Asks4IRLEB