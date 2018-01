Royaume-Uni : scandale après un gala de charité

Ce grand dîner se tient depuis 33 ans sans faire de vague, jusqu'à aujourd'hui. Le gala de charité annuel rassemble le gratin britannique : 350 banquiers, politiques, sportifs, patrons de médias et hommes d'affaires... On a bien dit hommes : les femmes y sont interdites. L'association qui l'organise, The President Club, est réservée aux gentlemen. Leurs épouses n'y sont pas conviées, mais le President Club engage pour la soirée 130 hôtesses. Des jeunes femmes recrutées dans une agence. Uniforme de rigueur demandé par le President Club : robe courte sexy, lingerie à sortie et talons hauts obligatoires.

Une journaliste du Financial Times a infiltré la soirée en se faisant engager comme hôtesse. Durant son service, elle va découvrir l'ambiance particulière du dîner de charité. Les fonds récoltés servent bien à financer des hôpitaux, mais dans son récit, la journaliste explique qu'après le dîner beaucoup d'hôtesses ont subi des gestes déplacés : main sous la jupe, agressions verbales et propositions sexuelles. L'affaire a immédiatement fait scandale. Disant ignorer dans quelles conditions était récolté l'argent, les hôpitaux ont rendu les dons. L'un des organisateurs, haut responsable au ministère de l'Éducation nationale, a dû démissionner.

