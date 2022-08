Royaume-Uni : les rejets d’eaux usées en mer font polémique

Des eaux usées non traitées sont rejetées en mer au Royaume-Uni. Ces quantités déversées sont déraisonnables, selon les associations et certains élus locaux.

Le littoral est envahi par des étendues marrons qui grignotent le turquoise de la mer sur des surfaces considérables. La France veut être préservée de ces scènes devenues presque quotidiennes au Royaume-Uni. Ce sont des rejets abondants d’eaux usées non traitées, celles venant des toilettes et des douches à travers les égouts. Selon une association, rien que durant cet été, 171 points du littoral ont été touchés, parfois même à plusieurs reprises. En raison de cette pollution, des baignades ont été interdites dans le sud-ouest de l’Angleterre.

L’inquiétude s’empare de la France

Ce phénomène n’est pas nouveau. Les déversements d’eaux non traitées sont autorisés en mer ou dans les rivières lorsqu’en amont, les systèmes d’évacuations, souvent vieillissants, sont saturés par de fortes pluies. Cela permet d’empêcher les inondations. Sauf que les quantités déversées sont déraisonnables aux yeux des associations et des élus locaux. L’inquiétude grandit aussi en France car les rejets pourraient atteindre la Normandie et plus sûrement le Pas-de-Calais avec les courants. Des députés européens dénoncent une infraction au droit de la mer. "Face à la polémique, le gouvernement britannique a annoncé aujourd’hui (samedi 27 août) la fin des rejets en mer d’eaux usées non traitées d’ici 2050", annonce le journaliste de France Télévisions Matthieu Boisseau.