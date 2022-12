Royaume-Uni : les infirmières en colère

Alors qu'elles réclament une augmentation de leur rémunération qui n'a pas évolué depuis 2010, les infirmières britanniques sont en grève. Une première pour le pays qui impacte lourdement les services de soins. Le point avec Ambroise Bouleis, en direct de Londres, jeudi 15 décembre.

C'est une grève inédite Outre-Manche. Après les chemins de fer, les infirmiers et les infirmières se mobilisent contre le coût de la vie et la dégradation du système public de santé. Du jamais-vu au Royaume-Uni. "C’est absolument inédit. C'est une première en plus d'un siècle d'histoire de leur syndicat. Les infirmières britanniques en grève, c’est vous dire la crise sociale que traverse le pays. Elles devraient être environ 100 000 à débrayer aujourd'hui de 8h à 20h, et même si les services d'urgence restent assurés, 70 000 patients voient leur rendez-vous et leurs opérations tout simplement annulés", explique Ambroise Bouleis en direct de Londres (Royaume-Uni), jeudi 15 décembre.



Une augmentation des salaires insuffisante

"Les infirmières réclament des augmentations parce qu’elles ont fait leurs calculs, et depuis 2010 et la stagnation des salaires, l’inflation galopante leur aurait fait perdre quelque 20% de pouvoir d'achat. L’augmentation de 4 % proposée par le système de santé britannique est jugée largement insuffisante par les syndicats, qui rappellent que de plus en plus d'infirmiers ne parviennent pas à boucler leur fins de mois, ont du mal à se nourrir, à se vêtir et finissent de plus en plus par quitter massivement le système de santé publique", conclut le journaliste.