Santé : mise en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone

Ces derniers jours, plusieurs accidents au monoxyde de carbone, gaz potentiellement mortel, sont à déplorer. Ce sont des appareils de chauffage mal réglés ou inadaptés qui sont à l'origine de ces émanations très toxiques.

Une jeune femme arrive de l’Aveyron aux urgences de Toulouse (Haute-Garonne) après deux heures de route, pour pouvoir faire une séance de caisson hyperbare. Elle a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone en raison d’une chaudière défectueuse. Au réveil, elle se sentait mal. "J’avais des vertiges et les larmes aux yeux. J’avais ma grande de cinq ans qui ne faisait que vomir, alors du coup, j’ai décidé d’aller à l’hôpital", raconte-t-elle. Le caisson hyperbare permet d’augmenter la concentration d’oxygène dans le sang et d’éliminer ainsi le monoxyde de carbone.



Limiter les risques



Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore. Il est donc très difficile à détecter. Il peut y avoir des intoxications mineures ou majeures. "Les signes majeurs c’est vraiment une douleur thoracique, une faiblesse des jambes et ça peut aller jusqu’à un coma", détaille le docteur Béatrice Riu-Poulenc, responsable de l'unité médecine hyperbare. Son unité a déjà reçu 23 cas en un mois. Pour limiter les risques, il est nécessaire de ventiler les logements, de faire entretenir les appareils de chauffage et de s’équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone.