Royaume-Uni : les expatriés français peuvent rentrer avec un test négatif de moins de 72 heures

L’atmosphère était tendue depuis plusieurs jours entre des milliers de chauffeurs routiers bloqués au Royaume-Uni et les forces de l’ordre britanniques. Dans le port de Douvres notamment, mais aussi sur des centaines de kilomètres où des camions formaient des files d’attente considérables. Les liaisons avec la France ont désormais repris, mais il est nécessaire de présenter un test négatif au Covid-19 de moins de 72 heures pour traverser la Manche.

Des tests onéreux

Des tests ont été distribués aux chauffeurs de poids lourds avec des résultats en trente minutes. "Ils doivent venir au camion pour faire les tests, ils nous enregistrent grâce à un code-barres et on reçoit ensuite sur notre téléphone les résultats", commente l'un d'eux. Un autre déplore le traitement reçu et "l’absence de douche et de sanitaires". À la Gare du Nord aussi, des Français ont pu rentrer en France, mais le coût financier est souvent élevé. "J’ai dû payer 250 livres pour l’avoir en 24 heures, c’était moins cher sous 72 heures, mais vu le timing, c’était compliqué", confie un homme.

