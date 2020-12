Royaume-Uni : les chiffres de l'épidémie de coronavirus ne faiblissent pas

Alors que les chiffres de l'épidémie de coronavirus repartent à la hausse au Royaume-Uni, les commerces sont pris d'assaut à l'approche des fêtes de fin d'année. "Je me trouve devant le célèbre grand magasin Harrods, et vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde pour les achats de Noël. Un commerçant d'Oxford Street me disait tout à l'heure que l'affluence, aujourd'hui, était presque celle d'un samedi du mois de décembre avant l'épidémie", rapporte le journaliste Matthieu Boisseau en direct de Londres, samedi 12 décembre.



21 500 nouveaux cas

Les restrictions seront assouplies pour Noël : du 23 au 27 décembre, les Britanniques pourront se regrouper entre personnes issues de trois foyers différents. "L'épidémie, elle, repart à la hausse, puisque dix jours après le déconfinement en Angleterre, 21 500 nouveaux cas aujourd'hui, et plus de 500 morts ; des chiffres qui concernent l'ensemble du Royaume-Uni", conclut le journaliste.