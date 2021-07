Royaume-Uni : les cabines de plage ont la cote

Sur le littoral britannique, le marché des cabines de plage a de belles couleurs. Il connait un succès croissant avec la pandémie et les limitations de déplacement à l'étranger. Aujourd'hui, ces cabines s'arrachent à prix d'or. "Avec la pandémie, on a vu les prix augmenter de semaine en semaine, explique Melanie Whitehead, de l'association des propriétaires de cabines de place de Walton on the Naze. Il y a 10 ans, une cabine coûtait entre 9 500 et 11 500 euros. Aujourd'hui, ça va de 23 000 à 47 000 euros."

Une cabine vendue 380 000 euros

Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une cabine, il est toujours possible d'en louer une à la journée. Encore faut-il s'y prendre suffisamment en avance : une propriétaire de 10 cabines affiche ainsi complet jusqu'au mois de septembre. La cote de ces cabines atteint maintenant des sommets. En juillet, l'une d'elles s'est vendue dans le Dorset pour la somme de 380 000 euros.