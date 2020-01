Royaume-Uni : le prince Harry exprime sa "grande tristesse"

Lorsqu'il quitte le dîner de charité, dimanche 19 janvier au soir, à Londres (Royaume-Uni), Harry vient de livrer sa vérité. Quelques minutes plus tôt, la scène a été captée par un téléphone portable. Harry s'adresse aux invités. Il est très ému. Depuis plus de dix jours, la famille royale traverse une crise. Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé leur désir d'indépendance. La reine a tranché et imposé ses conditions : ils devront renoncer à leur titre d'altesses royales et aux revenus qui vont avec. Une décision acceptée par le couple, qui s'est même engagé à rembourser le coût de la rénovation de leur cottage à Windsor.

"Harry, Maghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille"

La reine a tout de même tenu à rassurer. Dans un communiqué, elle assure que "Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille". La décision historique est plutôt bien accueillie par l'opinion publique. C'est au Canada que Harry et Meghan vont poser leurs bagages, sur l'île de Vancouver, dans une résidence de plus de 10 000 m2, à l'abri des regards.

Le JT

Les autres sujets du JT