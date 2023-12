Royaume-Uni : le partenariat entre le British Museum et la compagnie pétrolière BP provoque un tollé

Un accord financier qui fait du bruit au Royaume-Uni. Le British Museum vient d'annoncer un partenariat sur dix ans avec la compagnie pétrolière BP (ex-British Petroleum), pour une somme globale de 58 millions d’euros. Cet argent doit servir à moderniser un tiers des galeries, des bâtiments vieux de 200 ans, et aussi à éliminer progressivement la dépendance aux énergies fossiles.

Aussitôt, des associations et des personnalités du monde culturel ont dénoncé cette entente avec une société qui exploite et vend des énergies polluantes. "Greenwashing", ont répliqué immédiatement les militants écologistes, ou quand une entreprise polluante, via un investissement bien en dessous de ses revenus, s’offre une communication très verte. De quoi écorner un peu plus l'image de ce musée au Royaume-Uni, après l'affaire des objets volés qui avait conduit cet été le président du musée à démissionner.

Des départs au sein du conseil d'administration du musée

Le comité d’administration du British Museum est également secoué par des débats internes au sujet du partenariat avec BP, qui ont déjà conduit au départ de certains membres. Son lien avec BP existe depuis 1996, mais il est plus particulièrement critiqué ces dernières années. D’autres institutions comme la Tate Gallery, la Royal Shakespeare Company ou encore la National Gallery ont, elles, décidé de rompre tous les partenariats avec des sociétés pétrolières.

Après 15 ans de baisses de dotations de l’Etat, le secteur culturel peine à trouver des fonds. British Museum compris. Sa décision s’accompagne de craintes de nouvelles contestations spectaculaires, comme celles des militants écologistes de "Just stop oil". Il y a déjà eu ces dernières années plusieurs rassemblements devant et à l’intérieur des bâtiments.