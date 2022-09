DIRECT. Royaume-Uni : la reine Elizabeth II dans un état de santé préoccupant, les princes Charles et William attendus à son chevet

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ELIZABETH_II

: Selon la BBC, tous les enfants de la reine, la princesse Anne (photo), les princes Andrew et Edward, sont désormais attendus à Balmoral.











(Andy Buchanan / AFP)

: "Il y a un degré de gravité que nous n'avons pas vu jusqu'ici", analyse la BBC (en anglais) après l'annonce de la venue des princes Charles et William à Balmoral, au chevet de la reine. La télévision publique britannique relève également que jusqu'ici, les seuls commentaires officiels sur l'état de santé d'Elizabeth II concernaient sa mobilité.

: My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.

: Au tour de l'archevêque de Canterbury de réagir aux annonces sur l'état de santé de la reine."Que la présence de Dieu renforce et réconforte Sa Majesté, sa famille et ceux qui prennent soin d'elle à Balmoral", tweete Justin Welby.

: Concerned to hear the news from Buckingham Palace.I send my best wishes to Her Majesty and her family on behalf of the people of Wales.

: All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time.

: Sur Twitter, les Premiers ministres d'Ecosse et du pays de Galles réagissent à l'annonce sur l'état de santé de la reine. "Nous sommes tous profondément préoccupés après les informations sur la santé de sa majesté", déclare Nicola Sturgeon. "J'envoie mes meilleurs voeux à sa majesté et à sa famille de la part du peuple gallois", complète Mark Drakeford.

: Il est 14 heures, voici le point sur l'actualité :



• Les médecins de la reine d'Angleterre sont "préoccupés" par son état de santé, annonce le palais royal. Les princes Charles et William sont attendus à son chevet.



Le policier qui a tiré mortellement sur le conducteur d'une voiture à Nice a été placé en garde à vue. Il est entendu par l'IGPN depuis hier soir.



Une information judiciaire a été ouverte sur les fausses accusations à l'encontre des députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière. Dans cette affaire, la garde à vue de Jean-Christophe Lagarde a été levée cette nuit, sans poursuite à ce stade.





• "Les absents ont toujours tort." Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi du Conseil national de la refondation (CNR), boudé par plusieurs partis et syndicats. "52 personnes ont été invitées. 40 sont là. Les 12 qui ne sont pas là ont tort", a déclaré le président. Suivez notre direct.

: Les membres les plus proches de la famille de la souveraine, âgée de 96 ans, ont été informés des derniers développements. Les princes Charles et William sont attendus à Balmoral, où elle se trouve.







(Jane Barlow / AFP)

: "Tout le pays sera préoccupé par les nouvelles de Buckingham de ce midi, a réagi la cheffe du gouvernement britannique Liz Truss. Mes pensées et celles des gens à travers le Royaume-Uni sont avec sa Majesté la reine et sa famille."

: Son équipe médicale recommande qu'elle reste "sous supervision médicale". La reine se trouve actuellement à Balmoral, son château en Ecosse.

: Les médecins de la reine Elizabeth II sont "préoccupés" par son état de santé, annonce Buckingham Palace.