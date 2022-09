DIRECT. "Je soutiendrai Liz Truss et le nouveau gouvernement" : suivez le discours d'adieu du Premier ministre britannique Boris Johnson

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROYAUME_UNI

: A 9h05, voici un nouveau point sur l'actualité de la matinée :



"This is it folks !" Boris Johnson a adressé un discours d'adieu devant le 10 Downing Street. Il va à présent se rendre à la résidence de Balmoral (Ecosse), où se trouve la reine, pour la passation de pouvoir avec la nouvelle Première ministre, Liz Truss. Suivez notre direct.





La réaction ironique de Christophe Galtier sur les déplacements en avion du PSG suscite de vives réactions politiques. "Nous devons tous prendre le réchauffement climatique au sérieux", juge ce matin le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.



Dix-sept départements, principalement dans le centre-est, ont été placés en vigilance orange aux orages. Le Gard et l'Hérault sont eux également concernés par une alerte pour des risques de pluies et d'inondations.



C'est aujourd'hui que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) doit rendre son rapport sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Suivez notre direct.

: Boris Johnson va désormais se rendre à la résidence de Balmoral, en Ecosse, où se trouve Elizabeth II. Contrairement à la tradition, la passation de pouvoir ne se déroulera donc pas au palais de Buckingham à Londres, en raison des problèmes de mobilité de la reine.

: "Je soutiendrai Liz Truss et le nouveau gouvernement à chaque étape du chemin."



Boris Johnson adresse "un fervent soutien" à la nouvelle Première ministre et à son futur gouvernement.

: "This is it folks !", lance Boris Johnson. Brexit, Covid-19, guerre en Ukraine... Le Premier ministre démissionnaire fait le bilan de ses trois années au pouvoir.

: Boris Johnson est en ce moment devant le 10 Downing Street pour un dernier discours, avant de rendre officiellement sa démission à la reine Elizabeth II.