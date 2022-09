Royaume-Uni : la reine Elizabeth II placée sous surveillance médicale, ses médecins "préoccupés" par son état de santé

Les médecins de la reine Elizabeth II, 96 ans, sont "préoccupés" par son état de santé et "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Ecosse, a déclaré le palais de Buckingham jeudi 8 septembre.

"Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l'aise et à Balmoral", a annoncé le palais dans un bref communiqué. Les princes Charles et William se rendent dans sa résidence à Balmoral.

"Tout le pays sera préoccupé par les nouvelles de Buckingham de ce midi", a déclaré la Première ministre du Royaume-uni Liz Truss. "Mes pensées et celles des gens à travers le Royaume-Uni sont avec sa Majesté la reine et sa famille."

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.