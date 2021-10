Royaume-Uni : la reine Elizabeth II a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital

A 95 ans, la reine Elizabeth II doit faire attention. Le palais de Buckingham a annoncé, en fin de soirée jeudi 21 octobre, que la souveraine avait passé la nuit dernière à l'hôpital pour y subir des "examens préliminaires". Et elle est déjà rentrée au château de Windsor, à l'heure du déjeuner, jeudi, et "garde un bon moral".

Elle avait accepté "à contrecœur" un avis médical lui enjoignant de se reposer durant les prochains jours. Et c'est encore "à contrecoeur" qu'elle a accepté d'annuler ses engagements (dont une visite de deux jours en Irlande du Nord).

Elle a été vue en train de marcher avec une canne

Preuve que ce n'est pas dans sa nature de lever le pied : elle a gentiment refusé, mardi, le prix de "l'ancien de l'année" ("The Oldie of the Year") que souhaitait lui réserver le magazine britannique The Oldie. "On a l'âge que l'on ressent", a répondu la souveraine, estimant ne pas remplir les critères...

Elle est encore apparue, mardi, à l'occasion d'une réception à Windsor, en présence du Premier ministre britannique Boris Johnson, de l'homme d'affaires Bill Gates ou de l'envoyé américain pour le climat John Kerry. Visiblement en forme, elle a serré des mains sans gants et discuté debout avec les invités, sans masque de protection.

Après avoir passé les confinements successifs au château de Windsor près de Londres et en dépit de spéculations sur une mise en retrait après la mort en avril de son époux Philip, Elizabeth II participe ces derniers temps à de nombreux engagements publics. La semaine dernière, elle a été vue en train de marcher avec une canne, une première depuis 2004.