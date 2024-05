Royaume-Uni : la reine Camilla ne va plus acheter de fourrure, se réjouit l'association Peta

La reine Camilla a promis de ne plus acheter de fourrure pour sa garde-robe, a rapporté mercredi 15 mai l'organisation de défense des animaux Peta, qui s'en est félicité. Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) dit avoir reçu à ce sujet une lettre du palais de Buckingham datée du 15 avril. "En réponse à votre demande, je peux confirmer que Sa Majesté n'achètera pas de nouveaux vêtements en fourrure", stipule cette lettre du palais. "Ceci est accompagné des souhaits les plus chaleureux de la Reine", ajoute le texte.

Contacté par l'AFP, le palais de Buckingham n'a pas commenté. Camilla suit ainsi les pas de la reine Elizabeth II, la mère de son époux Charles III, qui avait arrêté d'acheter de nouveaux vêtements en fourrure en 2019. Peta a applaudi Camilla "pour être une vraie reine en se rangeant aux côtés des 95% de Britanniques qui refusent également de porter de la fourrure".

"Il est juste et approprié que la monarchie britannique reflète les valeurs britanniques en reconnaissant que la fourrure n'a pas sa place dans notre société", a ajouté l'organisation. Le roi est connu pour être un défenseur de l'environnement et du bien-être animal. Charles III et Camilla avaient cependant porté de la fourrure lors de la cérémonie du couronnement le 6 mai 2023, en mettant les robes d'apparat de George VI et d'Elizabeth II. Avant le couronnement, Peta avait proposé de fournir gratuitement à Charles III des robes sans fourrure.