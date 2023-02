Royaume-Uni : l’emploi des seniors pose aussi problème

Les cinquante à soixante-quatre ans représentent la moitié des inactifs parmi les Britanniques en âge de travailler.

Au Royaume-Uni, les cinquante à soixante-quatre ans représentent la moitié des inactifs parmi les Britanniques en âge de travailler. C’est considérable et leur nombre a explosé depuis la pandémie. Ils sont dix fois plus nombreux qu’en janvier 2020, tout simplement parce qu’ils ont démissionné en masse à l’époque. Le gouvernement britannique essaye lui aussi de convaincre les entreprises à avoir recourt aux plus de cinquante ans, en se battant contre l’âgisme et les idées reçues.

Vers des conseillers en insertion professionnelle dans les cabinets médicaux ?

Mais l'exécutif essaye aussi de remettre le pied à l'étrier aux plus de cinquante ans. Il planche par exemple pour installer un système de conseillers en insertion professionnelle dans les cabinets médicaux, vers qui les médecins pourraient orienter leurs patients qui ont envie de travailler et, surtout, qui en ont la capacité. Car un autre problème est celui des centaines de milliers de Britanniques de cinquante à soixante-quatre ans dont l’état de santé ne leur permet plus de travailler. Ils seraient 500 000, confie le journaliste de France Télévisions, Ambroise Bouleis, en direct.