Royaume-Uni : l'ancien premier ministre Boris Johnson jette l'éponge dans la course à la succession de Liz Truss

Il ne fera pas cet improbable come-back. Deux mois après avoir quitté par la petite porte le 10 Downing Street, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson annonce, dimanche 23 octobre, sa décision de ne pas concourrir pour succéder à Liz Truss, acculée à la démission après six semaines au pouvoir. La porte semble grande ouverte pour l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak, seul dirigeant conservateur à avoir rassemblé les 100 parrainages de députés nécessaires.

Boris Johnson:



'I believe I am well placed to deliver a Conservative election victory in 2024



'In the last days I have sadly come to the conclusion that this would simply not be the right thing to do



'You can't govern effectively unless you have a united party in parliament'