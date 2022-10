Royaume-Uni : Rishi Sunak annonce sa candidature pour être Premier ministre

Un pas de plus vers le 10, Downing Street ? Après la démission de Liz Truss, l'ancien ministre des Finances britannique, Rishi Sunak, a annoncé sur Twitter sa candidature pour devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, dimanche 23 octobre.

"Le Royaume-Uni est un grand pays, mais nous sommes confrontés à une profonde crise économique", écrit-il sur le réseau social. "Je me présente pour être le leader du Parti conservateur et votre prochain Premier ministre", ajoute le parlementaire conservateur.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK