Royaume-Uni : l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak candidat pour succéder à Boris Johnson

Qui succédera à Boris Johnson au 10, Downing Street ? Vendredi 8 juillet, l'ancien ministre britannique des Finances Rishi Sunak a annoncé sa candidature pour remplacer le Premier ministre démissionnaire à la tête du Parti conservateur, et ainsi à la tête du gouvernement au Royaume-Uni.

"Je me présente pour être le prochain chef du Parti conservateur et votre Premier ministre. Rétablissons la confiance, reconstruisons l'économie et réunissons le pays", a-t-il déclaré sur Twitter.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.



Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi



Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF